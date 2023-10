Wer daran zweifelt, dass Halloween tatsächlich (noch) Anklang findet, kann den Handelsverband fragen oder Deanna Heidegger. Erster spricht davon, dass der schaurig-schöne Brauch dem heimischen Handel einen zusätzlichen Umsatz von rund 60 Millionen Euro beschert. „Das ist etwas mehr als im Vorjahr, allerdings werden die Zugewinne von der Inflation aufgefressen“, relativierte HV-Geschäftsführer Rainer Will kürzlich die Zahlen. Auch Deanna Heidegger ist um Relativierung bemüht: Dass an diesem Montag laufend Kunden in ihren Grazer Shop kommen, um Partyartikel zu kaufen, sei vergleichsweise gar nichts. „Manchmal stehen sie zu zehnt an der Kasse an.“