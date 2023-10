Wer einen Sarg aus Stahl für seine Halloween-Party sucht, der wird auf willhaben fündig. Selbstabholung ist Pflicht: Das Stück wiegt 200 Kilogramm, ist „circa 230 cm lang, 60 cm hoch und 80 cm breit“, schreibt die Anbieterin aus Graz.

Kein Schock: Derzeit haben Halloween-Anzeigen auf der Plattform Hochsaison. Laut Aussendung sind die Top 3-Bezirke in der Steiermark mit den meisten Halloween-Anzeigen (in Relation zur Einwohnerzahl) Voitsberg, Leoben und Leibnitz.

Beispielhaft wird in Heiligenkreuz eine „neue Bisswunde für Halloween“ angeboten, während in Eisenerz eine barocke Vampir-Weste aus Leder eines neuen Besitzers harrt. In Bärnbach würde frau unterdessen ein schwarzes Krankenschwesternkostüm finden.

Der Handelsverband geht zu Halloween von einem Umsatz von rund 60 Millionen Euro aus. Die Steirer und Kärntner würden pro Kopf im Schnitt 50 Euro ausgeben. „Das ist zwar etwas mehr als im Vorjahr, allerdings werden die Zugewinne vollständig von der Inflation aufgefressen“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will via Aussendung.