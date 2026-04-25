„Regionalpolitik trifft Jugend“ hieß es kürzlich in Liezen. Im Benissimo versammelten sich rund 50 Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Stainach, der HAK Liezen und der Polytechnischen Schule Rottenmann, um mit Regionalpolitikern in Dialog zu treten. In Workshops hatten die Jugendlichen zuvor bereits ihre zentralen Anliegen gesammelt, die beim Treffen die Grundlage für Diskussionen lieferten.

Themen waren unter anderem Mobilität und Infrastruktur, Teuerung, Gastronomie und Konsum sowie Sicherheit und respektvolles Miteinander. Als Gesprächspartner für die Jugendlichen standen LAbg. Lambert Schönleitner, Grundlsees Bürgermeister Franz Steinegger, LAbg. Eva-Maria Kroismayr-Baier, Liezens Bürgermeisterin Andrea Heinrich und Gemeinderätin Bettina Dechler, NAbg. Albert Royer sowie LAbg. und Bürgermeister von St. Gallen, Armin Forstner, parat.

Jugendliche bekamen die Gelegenheit, ihre Themen einzubringen und Fragen an die Regionalpolitik zu stellen © beteiligung.st

Zum Abschluss wurden die wichtigsten Ergebnisse aus den Gesprächsrunden zusammengetragen, die Politiker hielten fest, welche Anregungen und Impulse sie aus dem Austausch mitnehmen. Besonders hervorgehoben wurden die Offenheit, das Engagement und die konstruktive Beteiligung der Jugendlichen.

„Die Ergebnisse werden nun von der Fachstelle beteiligung.st aufbereitet und im Regionalmanagement Liezen weiterbearbeitet. Ziel ist es, die eingebrachten Ideen in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen und konkrete Maßnahmen für die Region abzuleiten“, heißt es. Und weiter: „Der Dialog zeigte deutlich, wie wichtig die Perspektiven junger Menschen für die Weiterentwicklung der Region sind und wie sehr ein direkter Austausch zum gegenseitigen Verständnis beiträgt.“