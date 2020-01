Kandidatensuche in Schladming Jürgen Winter sagt definitiv ab

Nach dem Rücktritt von Elisabeth Krammel brodelt die Gerüchteküche um eine Nachfolge an der Schladminger ÖVP-Spitze. Ein Name wird immer wieder genannt - und das ist nicht der von Altbürgermeister Jürgen Winter.

"Nur ein Gulasch ist aufgewärmt gut", sagt Jürgen Winter. Er macht sich auf die Suche nach einem Nachfolger für Krammel. © Martin Huber

Nachdem Bürgermeisterin Elisabeth Krammel auf ein Antreten für die ÖVP bei der Gemeinderatswahl am 22. März verzichtet, brodelt die Gerüchteküche in der WM-Stadt naturgemäß schon. Altbürgermeister Jürgen Winter, der sein Amt im November 2018 an Krammel übergab, sagte ganz klar: „Ich bin es nicht. Nur ein Gulasch ist gut, wenn es aufgewärmt ist. Das gilt nicht für die politischen Ämter in einer Gemeinde.“