Im April werde sie das Zepter weitergeben, heißt es in dem Schreiben © Dorit Burgsteiner

Die Spatzen pfiffen es seit einiger Zeit von den Dächern, seit heute ist es Gewissheit: Elisabeth Krammel wird die ÖVP nicht in die Gemeinderatswahl in Schladming führen. „Von der ersten Sekunde an hielt das Amt der Bürgermeisterin alle Herausforderungen bereit. Es war ein Pensum, das durchaus für eine gesamte Legislaturperiode reichen würde“, informierte Krammel. Sie werde nun ihre Familie wieder an „die erste Stelle setzen“. Bis zur Wahl am 22. März bleibe sie aber Bürgermeisterin und gebe das „Zepter dann im April weiter“.