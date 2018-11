Facebook

Glückwünsche für die neue Stadtchefin © Jürgen Winter

Eigentlich war der Wechsel an der politischen Spitze Schladmings erst mit Ende des Jahres geplant. Völlig überraschend - und nicht auf der Tagesordung der Gemeinderatssitzung zu finden – kam es schon am Mittwochabend zur Wahl der neuen Bürgermeisterin. Elisabeth Krammel wurde zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Fred Brandner ist neuer 1. Vizebürgermeister und Finanzstadtrat ist Gernot Kraiter.

Jürgen Winter kündigte vor zwei Wochen nach 13 Jahren als Bürgermeister seinen Abschied an. Die Opposition merkte in der Sitzung an, dass man nicht in die Wahl-Pläne der ÖVP eingeweiht war, stimmte aber so wie alle für Krammel, die die Leitung der restlichen Sitzung übernahm. Jürgen Winter gratulierte Krammel auch via Facebook zur Wahl.