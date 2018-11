Facebook

Jürgen Winter (rechts) mit der künftigen Bürgermeisterin Elisabeth Krammel und dem künftigen Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Alfred Brandner © Dorit Burgsteiner

„Ich kann bestätigen, dass es ein Gerücht über meinen Rückzug gibt.“ Mit diesen Worten bestätigte Schladmings Bürgermeister Jürgen Winter Dienstagabend indirekt, was am Mittwoch offiziell wurde und einem Paukenschlag gleichkommt: Der Bürgermeister der WM-Stadt zieht sich nach 13 Jahren an der Rathausspitze per Jahresende zurück.