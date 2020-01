Von Haus zu Haus: Caspar, Melchior und Balthasar sind wieder unterwegs. Ersterer bleibt in Zeiten des so genannten "Blackfacings" immer öfter weiß.

Manche mit, manche ohne Bemalung: das wird in der Steiermark von Pfarre zu Pfarre ganz unterschiedlich gehandhabt © bettina oberrainer

In diesen Tagen stellen sich tausende Kinder und freiwillige Helfer in den Dienst der guten Sache. Sie sind als Sternsinger bei der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar dabei. Als die „Heiligen Drei Könige“ ziehen sie von Haus zu Haus, überbringen Segenswünsche und sammeln für Hilfsprojekte in der Dritten Welt. Casper, Melchior und Balthasar, die drei Weisen aus dem Morgenland, repräsentieren verschiedene Kontinente. Caspar vertritt – wobei das je nach Pfarre unterschiedlich gehandhabt wird – Afrika und trägt deshalb oft ein schwarzes Gesicht.