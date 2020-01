In manchen steirischen Regionen muss man Sternsinger anfordern. Das ist im Bezirk Weiz dank der Anstrengungen vieler noch nicht nötig. Ein Rundruf.

In Pischelsdorf: Jonas Ritter, Paul Strasser, Simon Pirkheim, Leopold Herbst, Pamela Pichlbauer-Strasser © KK

In etlichen Gebieten der Steiermark – etwa in Leoben oder in Graz – ist der Besuch der Sternsinger keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn es gibt zu wenige von ihnen. Manche Pfarren helfen sich damit aus, dass nur Haushalte besucht werden, die sich vorher quasi anmelden. Oder: „In Graz machen sie heuer dort weiter, wo sie voriges Jahr aufgehört haben“, erzählt etwa der Weizer Kaplan Hannes Geieregger.