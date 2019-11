Fall Hossein K. Heute steht "entscheidende Einvernahme" an

Facebook

Gestern wurde vor dem evangelischen Pfarrhaus wieder für Hossein K. gebetet © KK

Heute, Freitag, könnte sich der erneute Asylantrag von Hossein K. entscheiden. Der 20-Jährige befindet sich noch immer in Schubhaft in Wien, wie die Diakonie am Mittwoch mitteilte. Laut informierten Kreisen hat er am Vormittag die "entscheidende Einvernahme", die über einen positiven oder negativen zweiten Asylantrag entscheide.