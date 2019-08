Leitspital Drexler: "So kann es nicht weitergehen"

Spitalslandesrat Drexler (ÖVP) legt sich vor Sonderlandtag auf das neue Leitspital fest: "Der Landesrechnungshof zeigt klar auf, dass es so nicht weitergehen kann."

Aufnahme von der Vorstellung des Leitspitals © kk

Vor der Sondersitzung des Landtags am Montag (26. 8.) zum Leitspital in Stainach-Pürgg legt sich Spitalslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) fest: "Es braucht die Bündelung der Spitalsstrukturen in einem neuen zentralen Leitspital."