Liezen als Zentrum eines Trendsports? Wahrlich eine Seltenheit, im Falle von Catch‘n Serve Ball aber tatsächlich so, stellt die Bezirkshauptstadt mit den WSV GrimmingCatchers Liezen derzeit doch das einzige steirische Team. Die Ballsportart, die ihren Ursprung in Südamerika hat und seit einigen Jahren weltweit zunehmend an Popularität gewinnt, ähnelt dem Volleyball, das Spielgerät wird jedoch nicht gebaggert und gepritscht, sondern gefangen und geworfen.

Catch‘n Serve Ball kann leicht und schnell erlernt werden und zielt darauf ab, Frauen über 30 beziehungsweise Mütter jeden Alters zum Sport zu bewegen. Der Wettkampf ist ausschließlich dieser Gruppe vorbehalten. In Liezen wird die Ballsportart bereits seit rund vier Jahren trainiert, an einem Ligabetrieb nahm man vorerst aber noch nicht teil.

Die GrimmingCatchers entstehen

Das sollte sich mit der Gründung der GrimmingCatchers ändern. Aus der anfänglichen Handvoll Frauen, die den Sport „just for fun“ ausübten, sei im Lauf der Zeit eine immer größere und motiviertere Gruppe geworden, berichtet Team-Manager Ernst Lorbek. Im September 2025 sei bei den zu diesem Zeitpunkt rund 14 Spielerinnen – darunter seine Frau, seine Tochter und seine Enkelin – dann der Wunsch laut geworden, in den Ligabetrieb des österreichischen Catch‘n-Serve-Verbands einzusteigen.

Dafür sei aber die Gründung eines eigenen Vereins oder einer entsprechenden Sektion innerhalb eines bestehenden Vereins vonnöten gewesen. Lorbek ließ seine Verbindungen zum WSV Liezen spielen und bat um Gründung einer Catch‘n-Serve-Ball-Sektion. Ein Wunsch, der dem langjährigen Funktionär des Werkssportvereins nicht abgeschlagen wurde. Er selbst übernahm die Funktion des Sektionsleiters, sein Schwiegersohn das Traineramt.

Tabellenführung und Turnier in Finnland

Das Abenteuer in der drei Teams starken Liga 1 Süd startete Anfang Februar in Klagenfurt. Und zwar unerwartet erfolgreich. ASKÖ Catch and Play aus Linz, gegen die man zuvor noch zwei Freundschaftsspiele verloren hatte, konnte in drei Sätzen besiegt werden, gegen die Catchies Klagenfurt brauchte es derer gar nur zwei. „Und somit sind wir Tabellenführer“, sagt Lorbek und klingt dabei, als könne er es selbst noch nicht ganz glauben.

Das nächste Abenteuer sollte mit der Teilnahme an einem internationalen Turnier in Finnland, den CSIT Catch‘n Serve Ball Championships Mitte März in Pajulahti, nur wenige Wochen darauf folgen. Von den erfahrenen Gegnern aus aller Herren Länder sei man im hohen Norden anfangs „sehr belächelt worden, als wir gesagt haben, dass wir erst vor einem halben Jahr angefangen haben. Die haben gemeint, die schießen wir weg. Ganz so war es aber nicht.“

Mitnichten. In einigen Spielen habe man zwar schon einen großen Unterschied gesehen, vielfach habe man sich aber auch sehr gut geschlagen. „Unser Ziel war“, sagt Lorbek, „nicht Letzter zu werden. Das haben wir erreicht. Wir sind 20. von 23 geworden.“ Vor allem aber habe man extrem viel gelernt. Und mit dieser Erfahrung im Rücken, will man nun den im Februar gestarteten Erfolgslauf in der Liga fortsetzen.

Heimpremiere am heutigen Samstag

Und zwar am heutigen Samstag, an dem ab 13 Uhr mit den Rückspielen gegen die Teams aus Linz und Klagenfurt bereits das Ligafinale ansteht. Austragungsort ist die Ennstalhalle in Liezen – die GrimmingCatchers feiern also ihre Heimpremiere. Und hoffen dabei nicht nur auf zwei Erfolge und die Verteidigung der Tabellenführung, sondern auch auf viele Zuschauer und lautstarke Unterstützung.