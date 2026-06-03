Seit 1988, das Jahr, seit dem sie im Familienunternehmen Springer Reisen tätig ist, hat sich Andrea Springer eine unvergleichbare Expertise in Sachen Reise- und Tourismusbranche erworben. Die promovierte Handelswissenschafterin und Griechenland-Spezialistin führt das Unternehmen, zu dem nicht nur ein Reiseveranstalter, sondern auch mehr als 20 Reisebüros gehören und in dem 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, in dritter Generation. 45 Millionen Euro wurden im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet.

Nicht nur als Charterflug-Anbieterin für Griechenlandflüge ab Klagenfurt war und ist Springer eine Verfechterin des Klagenfurter Flughafens. „Als Unternehmerin finde ich den Flughafen extrem relevant für Kärnten und für Klagenfurt. Und das bleibt auch so.“

Springer: „Da bekam ich einen Anruf“

Seit 16. September 2015 sitzt die Wirtschaftswissenschafterin im Aufsichtsrat des Airports, um dessen Geschäftsgebaren sie stets bemüht war. Die damalige Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) hatte sie für die Landeshauptstadt, die neben der Kärntner Beteiligungsgesellschaft (KBV) zu 20 Prozent Miteigentümerin am Flughafen ist, in das Kontrollgremium entsendet. Gerade stand eine abermalige Verlängerung ihres Funktionszeitraums an. „Da bekam ich am Dienstag einen Anruf von Bürgermeister Scheider, dass ich abberufen bin.“

Nicht, dass Springer ihren Nachfolger im Aufsichtsrat, den Rechtsanwalt Michael Pontasch nicht für fähig hält, das Mandat auszufüllen. „Ich finde, in jeden Aufsichtsrat gehört wegen der juristischen Expertise zumindest ein Anwalt. Und ich wünsche Michael Pontasch alles Gute.“ Im Grunde sei sie froh, dem Gremium nicht mehr anzugehören, aber über die Vorgehensweise „bin ich schwer enttäuscht von der Stadt Klagenfurt bzw. dem Stadtsenat“.

Durch den Laufpass für Springer sitzt nun keine einzige touristische Stimme mehr im Aufsichtsrat des umstrittenen Airports, um den aktuell gerade ein Konflikt um eine Kapitalerhöhung entbrannt ist und der heuer bisher – wieder einmal – sinkende Passagierzahlen ausweist.

Rückblickend sagt Springer: „Ich hätte mir über all die Jahre mehr Kontakt zur Stadt Klagenfurt in Sachen Flughafen gewünscht. Ich habe meinerseits immer versucht, Kontakt zu halten, wurde aber von Seiten des Magistrats nie zum Thema kontaktiert.“