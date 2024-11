Anfang November schickte der Verein „Lebenswerte Region“ an alle bei der Landtagswahl antretenden Parteien einen offenen Brief. „Wir fordern Sie auf, eine klare Aussage dazu zu treffen, ob Sie für oder gegen den Bau der beabsichtigten Kraftwerke sind“, hieß es dort. „Regionalpolitisch gibt es einen klaren Schulterschluss gegen die Kraftwerke“, bestätigt Obmann Franz Zefferer. Daher will die Bürgerinitiative nun auf Steiermark-Ebene „wissen, was nach der Wahl auf uns zukommt, wer uns unterstützt und wer nicht.“