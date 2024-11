Abgesehen von einem ersten Gruß Mitte September und ein paar Zentimetern Schnee auf den Bergen in der Nacht auf Mittwoch hat der Winter heuer noch kein wirkliches Lebenszeichen von sich gegeben. Den Beschneiungsanlagen sei Dank, darf aber trotzdem bald dem Wintersportvergnügen auf der Piste gefrönt werden. Den Anfang macht wie schon in den vergangenen Jahren auch heuer wieder die Planai. Ab Freitag, 22. November, dreht sich mit der Märchenwiesebahn hier durchgehend der erste Lift. „Je nach Schneelage werden weitere Anlagen folgen“, heißt es. Auf der benachbarten Reiteralm will man loslegen, „sobald es die Schneelage zulässt“, wie es auf der Homepage heißt.