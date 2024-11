Drei Klassen, 49 Maturanten und 1400 Besucher: Das sind die Zahlen zum Maturaball der HAK Liezen, der am vergangenen Samstag unter dem Motto „HAK Royalty - Books down, crowns up“ (zu deutsch: „Bücher runter, Kronen rauf“) stattgefunden hat. Schauplatz war die Ennstalhalle in der Bezirkshauptstadt, die vor dem großen Ereignis eineinhalb Tage lang aufgemascherlt wurde. Im Vorfeld waren „viele von uns aufgeregt, überhaupt die Mitglieder des Ballkomitees - denn es hat noch sehr viel zu tun gegeben“, berichtet Julia Weinberger. Alle Aufregung war am Ende aber unbegründet, es ist alles wie am Schnürchen gelaufen. „Es war richtig cool, alle haben viel Spaß gehabt“, sagt die Maturantin.