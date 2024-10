Am Samstag feierten die Maturantinnen und Maturanten der BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) in Liezen ihren bevorstehenden Abschluss im Kulturhaus. Das Motto: „Filmriss – 5 Jahre im falschen Film“. Warum im falschen Film? „Weil so viel passiert ist, mit Corona, Homeschooling und einer Klassenzusammenlegung“, sagen Leona Thaqi und Sophia Stieg.