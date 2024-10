Anspannung herrschte am vergangenen Samstag bei den 20 Maturanten der HLW des Caritas Bildungszentrums Nord in Rottenmann. Der Grund: der anstehende Maturaball. „Wir waren alle gscheid nervös - aber es hat alles funktioniert“, freut sich Ballkomitee-Mitglied Ronja Speckmoser. Zur Bühne wurde für die 19 Schülerinnen und ihren Klassenkameraden am Samstagabend das Kulturhaus Liezen, rund 650 Besucher kamen und machten mit ihnen gemeinsam die Nacht zum Tag.