„Top Gym - 28 Überflieger“ - unter diesem Motto stand der Maturaball des Stiftsgymnasiums Admont, der am vergangenen Samstag in Szene gegangen ist. Die Schülerinnen und Schüler konnten dabei mit einer Premiere aufwarten, denn der Ball fand erstmals im benachbarten Oberösterreich statt, genauer im Kulturhaus in Windischgarsten. Geschuldet war das zwei Umständen: „Weil wir nicht so viele Maturanten sind, wäre die Ennstalhalle in Liezen für uns zu groß gewesen. Das Kulturhaus in Windischgarsten hat diesbezüglich genau gepasst, es hat uns auch optisch sehr gut gefallen“, erklärt Florian Lackner, Mitglied des Ballkomitees. Grund Nummer zwei: „Wir haben viele Schüler aus Oberösterreich. So haben wir sie auch repräsentieren können.“