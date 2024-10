Pistenfeeling und Hüttengaudi wurden am vergangenen Samstag in der Ennstalhalle Liezen großgeschrieben: Ganz im Zeichen des Wintersports gestalteten die Maturaklassen eine Ballnacht gespickt mit viel Après-Ski und Tanzeinlagen zu den Beats von DJ Bernardo und der Musik der Band „Livewire“. Bereits im Foyer orientierten sich die rund 1300 Gäste an Schildern zur „Hütte“ oder „Gondel“ und die abgestimmte Deko ließ die Halle bereits im Herbst winterlich wirken.