Im September verkündete die Hotelgruppe Jufa, dass man bis Jahresende aus wirtschaftlichen Gründen fünf Standorte in der Steiermark und in Kärnten zusperren werde. Eines der betroffenen Häuser: Schloss Röthelstein in der Marktgemeinde Admont, das Ende Oktober seine Pforten schloss. Ein großer Verlust, war man sich in der Region einig, nun aber tut sich ein Hoffnungsschimmer auf.