Es war der Aufreger nach der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Liezen: Die einzige Gemeinderätin der Grünen in der Bezirkshauptstadt, Jennifer Kolb, fehlte bereits zum dritten Mal unentschuldigt. Nach der Gemeindeordnung müsste ihr daraufhin das Mandat aberkannt werden. Dieser Mandatsverlust wird im Zuge eines Verfahrens geprüft, den Antrag dazu stellt die Gemeinde an die Gemeindeaufsicht, am Ende steht dann ein Bescheid der Landesregierung.