Es war eine Anmerkung in der Fragestunde des Liezener Gemeinderates am Dienstagabend mit drastischem Ausgang: Weil die einzige grüne Gemeinderätin in der Bezirkshauptstadt, Jennifer Kolb, den Sitzungen zum dritten Mal in Folge unentschuldigt ferngeblieben sei, müsste sie eigentlich ihren Sessel räumen. „Das ist nach dem Gesetz so“, bestätigt Bürgermeisterin Andrea Heinrich. „Mir persönlich tut es leid, ich schätze Jenny als Person sehr. Ich kenne die dahinterstehenden Gründe nicht. Es ist schade, dass sie so oft abwesend war.“