Es waren dramatische Bilder, in jener Märznacht in Liezen. In einem Geschäftslokal in der Ausseer Straße brach gegen ein Uhr nachts ein Brand aus. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Geschäftsräumlichkeiten entlang der Fassade zu den darüberliegenden Wohnungen. Das Stiegenhaus brannte, eine Großfamilie mit acht Personen konnte sich nur mehr durch das Einschlagen einer Trockenbauwand retten. „Wir dachten, dass wir alle sterben würden“, gaben sie zu Protokoll.