Am heutigen Dienstag wird am Landesgericht Leoben wegen Brandstiftung und versuchten Mordes in Liezen verhandelt. Im März sollen zwei asylberechtigte Syrer (19 und 39) ein Feuer in einem Geschäftslokal gelegt haben, über dem sich Wohnungen befunden haben. Es sei großzügig Brandbeschleuniger benutzt worden, heißt es, und es entstand ein Großbrand.