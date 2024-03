In der Nacht auf den heutigen Dienstag ist in Liezen in der Ausseer Straße ein Brand in einem Geschäfts- und Wohnhaus ausgebrochen. Das Feuer hatte seinen Ursprung im Erdgeschoß. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Geschäftsräumlichkeiten entlang der Fassade zu den angrenzenden Wohnungen hoch.

„Aufgrund des schnellen Eingreifens ist aber verhindert worden, dass das Feuer auf die Fassaden und das Gebäude daneben übergreift“, erzählt man bei der Feuerwehr Liezen-Stadt. „Der Schaden ist groß, keine Frage. Aber ein noch größerer wurde verhindert.“

Die Personen in dem Gebäude konnten sich alle selbstständig ins Freie retten, heißt es. Es wurde niemand vermisst. Die Polizei gibt an, dass nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Liezen-Stadt, Pyhrn und Weißenbach bei Liezen errichteten die Wasserversorgung. Dieses Wasser bezog man aus einem 100 Meter entfernten Hydranten und aus dem 200 Meter entfernten Pyhrnbach. In dieser Phase wurden noch die Feuerwehren Selzthal und Wörschach nachalarmiert. Insgesamt standen 95 Feuerwehrleute im Einsatz.

© FF Liezen-Stadt

Etwa vier Stunden nach der Alarmierung war das Feuer besiegt. Die Bewohner der Wohnungen wurden in Zwischenunterkünften untergebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nachsicherungsarbeiten dauern nach wie vor an. Deshalb ist die Ausseer Straße aktuell für den öffentlichen Verkehr zur Gänze gesperrt.