Zwei asylberechtigte Syrer (19 und 39) sollen im März einen Großbrand in einem Mehrparteienhaus in Liezen gelegt haben. Acht Menschen gerieten dadurch in Lebensgefahr, so lautete der Vorwurf. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landesgericht Leoben ist das Urteil da: Beide Männer wurden sowohl der Brandstiftung als auch des versuchten Mordes schuldig gesprochen.