„So schön es hier ist, so unglaublich unfreundlich sind leider viele Einheimische. Unfassbar, wie hier mit einem umgegangen wird – unfreundlich, respektlos und beleidigend“, machte sich eine deutsche Influencerin kürzlich über Instagram Luft. Ihr Mann und sie seien bei ihrem Urlaub in Ramsau am Dachstein mehrmals „schlimm angegangen worden, obwohl unsere Kinder nebendran standen“, sagte Julie Löffler von „sol & pepper“, einem deutschen Reisebloggerpärchen, zu ihren 297.000 Followern.