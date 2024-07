Der nächste bevorstehende Schritt in Sachen Wasserkraftwerk in der Schladminger Talbachklamm sorgt für Unmut: Am Montag, 5. August, soll verhandelt werden, welcher der beiden Projektwerber mit seinem Entwurf weiterplanen darf. Es haben nämlich sowohl der Verbund als auch die Kapsch Holding Kraftwerkspläne.