Vergangene Woche berichteten wir, dass Energie Steiermark und der Admonter Energieversorger Envesta drei Kleinwasserkraftwerke an der Enns errichten wollen. Es wären die ersten im Flussabschnitt zwischen Schladming und Admont – konkret in Pichl, Lehen/Oberhaus und Haus. So steht es in der Planungsanzeige an das Land Steiermark. Doch auch in der Talbachklamm gibt es Überlegungen, die Wasserkraft stärker als bisher zur nutzen.