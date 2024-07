Noch wird in Trautenfels gekurbelt. Noch, aber nicht mehr lange, denn schon in wenigen Tagen wird die handbetriebene Schrankenanlage in Pension geschickt. Eisenbahnnostalgiker mögen dies bedauern, die Österreichischen Bundesbahnen argumentieren, dass die neue vollautomatisierte und von Salzburg aus überwachte Anlage mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bringe.