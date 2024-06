Man habe ja viele Zahlen gehabt, beispielsweise zu den Nächtigungen, aber keine Gesamtbeurteilung der Effekte des Tourismus in der Region, erklärt Pamela Binder die Gründe für die Erstellung der Tourismus-Wertschöpfungsstudie. Am Donnerstag wurde die Untersuchung über den Zeitraum 2019 bis 2023 präsentiert. Die Studie habe, so die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Ausseerland-Salzkammergut, einerseits die Annahme, dass man in der Region touristisch auf einem guten Weg sei, bestätigt und andererseits auch einige doch überraschende Ergebnisse gebracht.