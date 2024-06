Die Loserhütte in Altaussee ist seit Kurzem in neuen Händen: Viktor Unterberger hat im Mai das auf etwa 1500 Metern gelegene Wirtshaus am Loser übernommen. Für den 40-jährigen Bad Ischler ist das nicht die erste Erfahrung in der Gastronomie. Vor etwa 20 Jahren war er Barkeeper im „k.u.k. Hofbeisl & Hofwirt“ in Bad Ischl.