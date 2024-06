„Drahtseilakt“ bei Seilbahn-Neubau: Tonnenweise Stahl über Altaussee

Reportage. Am Dienstag wurden am Loser die Stützen für die neue Panoramabahn per Hubschrauber an ihre Standorte geflogen. Die Kleine Zeitung war bei diesem „Meilenstein“ des Bauprojekts mit dabei.