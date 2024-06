Vergangenen Donnerstag am Abend sei die Bedenkzeit für ÖVP-Bürgermeister Hannes Mitterhauser, freiwillig als Bürgermeister zurückzutreten, abgelaufen, erklärt SPÖ-Gemeindekassier Stefan Walch. Punkt 7 Uhr in der Früh habe er am nächsten Tag bei der Gemeinde Selzthal den Antrag auf eine nicht planmäßige Gemeinderatssitzung eingebracht: „Der Eingangsstempel ist oben.“ Mit der derzeitigen sieben zu zwei SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat hat der Antrag weit mehr als die notwendigen erforderlichen Stimmen. Innerhalb von drei Wochen muss nun ÖVP-Bürgermeister Hannes Mitterhauser den Gemeinderat einberufen. Weil ihm gleich sechs seiner ursprünglich acht ÖVP-Mandatare abgesprungen sind, hat er dort keine Mehrheit mehr.