Der Selzthaler ÖVP-Bürgermeister Hannes Mitterhauser denkt nicht daran, aufzugeben: Auch nicht, nachdem fünf von acht seiner Gemeinderäte zurückgetreten sind und die einzigen beiden „Nachrücker“ der Wahlliste bereits schriftlich und öffentlich abgewunken haben. Er werde in der nächsten Woche wiederum versuchen, zurückgetretene Mandatare oder mögliche Nachrücker doch noch vom Wiedereintritt in den Gemeinderat zu überzeugen, so Mitterhauser.