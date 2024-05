Fünf seiner acht Mitglieder im Gemeinderat hat Selzthals ÖVP-Bürgermeister Hannes Mitterhauser durch einen konzertierten Rücktritt verloren (wir berichteten). So zuversichtlich der Ortschef zu Beginn war, rasch Ersatz für die ausgeschiedenen Gemeinderäte zu finden, so schwierig gestaltet sich die Suche jetzt. Denn auf der Liste der möglichen VP-Kandidaten und -Kandidatinnen, die am Wahltag im Jahr 2020 auch in der Wahlzelle ausgehängt werden musste, finden sich in der ÖVP-Spalte nur elf Namen.