Freitag, 7.30. In der Ramsau am Fuße des Dachsteins ist alles ruhig. Alles? Nicht ganz. Rund 50 Personen warten schon sehnsüchtig auf den Einlass in das Schanzengelände. Sie sind die Vorhut für 1500 eingeschworenen Enthusiasten, die zum Bergretter-Fantag gekommen sind. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die ZDF-Serie im kleinen Tourismusort und auf den umliegenden Bergen gedreht. Und hat in dieser Zeit eine riesige Fangemeinde aus dem deutschsprachigen Europa angesammelt.