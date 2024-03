Action, Liebe, Heldentaten und jede Menge Emotionen in der beeindruckenden Bergwelt zwischen Dachstein und Tauern – damit punktet die ZDF-Produktion „Die Bergretter“ seit 2009 konstant in der Welt des Fernsehens. Die TV-Serie ist jedoch nicht nur in puncto Einschaltquoten ein Publikumserfolg. Ihre Anziehungskraft wirkt sich auch auf Veranstaltungen in der Region nachhaltig positiv aus.