Heidi Klum (50) hat die ZDF-Serie „Die Bergretter“ zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) eher zufällig entdeckt. Doch nun hat sie selbst eine Rolle in einer Episode ergattert, allerdings unter einer kleinen, aber wichtigen Bedingung: Sie weigerte sich, ihren Ehering während der Dreharbeiten abzulegen.

„Bergretter“-Rolle aus tiefer Verbundenheit

In einem Gespräch mit dem „Stern“ betonte Klum: „Ich nehme meinen Ehering beim Drehen nicht ab. Wahrscheinlich bekomme ich ihn gar nicht mehr von meinem Finger.“ Diese Geste zeigt ihre tiefe Verbundenheit mit dem „Tokio Hotel“-Gitarristen.

Klum und ihr Ehemann sind begeisterte Anhänger der Actionserie. In einem Interview mit dem Hauptdarsteller Sebastian Ströbel verriet sie, dass sie und Tom große Fans sind. Als Ströbel erfuhr, dass sie die Serie verfolgen, lud er sie spontan zu einem Gastauftritt ein. Laut Berichten spendete Klum ihr Honorar für die Bergrettung Ramsau am Dachstein.

Klum als Eventmanagerin

Die Episode mit der 50-Jährigen wird am 23. November um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die Handlung dreht sich um das Trachtenmode-Unternehmerpaar Theresa und Xaver Ritt, die ihr erstes Kind erwarten. Doch als herauskommt, dass Xavers Bruder Lukas der Vater ist, bahnt sich eine Tragödie an. Klum übernimmt die Rolle einer Eventmanagerin in dieser Folge.

Die Tatsache, dass das Model die „Bergretter“ für sich entdeckt hat, war eher ein glücklicher Zufall. Sie erklärte, dass sie normalerweise überhaupt kein Fernsehen schaut, da sie in den USA lebt. Gelegentlich durchstöbern sie und ihr Mann jedoch die Mediatheken und blieben so beim ZDF an der Serie hängen. Bei ihrer eigenen Show „Germany‘s Next Topmodel“ verpasst sie hingegen keine Folge und schaut sie manchmal bis zu viermal vor der Ausstrahlung. Doch das betrachtet sie als Arbeit – „Einfach mal fernsehen ist etwas ganz anderes“, betont sie.

Klums Reise durch die amerikanische TV-Landschaft

Das deutsche Model war früher öfters in bekannten amerikanischen TV-Serien zu sehen, wie etwa in der Familiensitcom „Malcolm mittendrin“, „How I Met Your Mother“ oder auch in der beliebten HBO-Serie „Sex and the City“. In den vergangenen Jahren zog es die Schafferin von „Germany‘s Next Topmodel“ auch Übersee in populäre Realityprogramme. Seit einigen Jahren ist sie ein Vollmitglied in der Jury von „America‘s Got Talent“.