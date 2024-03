„Ich nehm‘ glei meinen alten Platz – so einfach geb i den doch noch nicht her“, lacht Heribert Eisl und setzt sich auf den Sessel auf der Stirnseite jenes Tisches, der in der Einsatzzentrale der Bergrettung Ramsau am Dachstein steht. Zu seiner Linken lässt sich Albert „Api“ Prugger nieder. Auf die Frage, ob das denn die Chefplatzerln seien, antworten sie schmunzelnd: „Nein, das nicht. Aber wir waren immer die Ersten, die hier waren, deshalb hat sich das so ergeben.“