Filmpremiere in Gröbming

Ein Bergretter, ein Absturz und der Kampf zurück ins Leben

Der Film "Downwash" feierte am Mittwoch in Gröbming Premiere. Was als Kurzfilm über die ÖAMTC-Flugrettung geplant war, wurde zu einer Dokumentation, wie sich ein Berg- und Flugretter nach einem schweren Unfall "zurück ins Leben" kämpfte.