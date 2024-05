Ein gelber Notarzthubschrauber kreist am Dachstein, während am Boden dutzende Frauen und Männer in grellen Einsatzwesten tätig sind. Einige von ihnen tragen Atemschutzmasken, andere haben eine orange Rettungstrage in den Händen. Einen schweren Unfall oder Brand hat es an diesem Samstag am höchsten Berg der Steiermark zwar nicht gegeben, um aber auf einen solchen Einsatz vorbereitet zu sein, probte man vor der Eröffnung der neuen Bergstation für den Ernstfall.