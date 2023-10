"Ein bisschen mehr nach Westen", dirigiert Reinfried Prugger den Kran per Funkgerät. Wir hängen an seinem 58 Meter langen Ausleger, in einem kleinen Metallkorb hoch oben zwischen Koppenkarstein und der Dachstein-Bergstation, unter uns der Gletscher. Aus der Adlerperspektive präsentiert sich der ganze Stolz des Planai-Projektleiters: Österreichs höchstgelegene Baustelle auf 2700 Metern.