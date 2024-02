Jetzt steht der Termin fest: Am 23. Mai wird die Dachstein-Bergstation neu eröffnet. „Und ab dem 24. Mai wird wieder in die Hände gespuckt und weiter geht‘s. Dann soll wieder alles für die nächsten 50 Jahre funktionieren“, sagt Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Für die Eröffnungsfeier selbst wird gerade an einem Programm gearbeitet.