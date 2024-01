Zum ersten Mal hat Schladming eine Kinderärztin, noch dazu auf Kassenstellenbasis. Die Freude in der WM-Stadt ist groß, deswegen lud man im Rahmen des Nachtslaloms am Mittwochvormittag zur feierlichen Eröffnung im Erlebnisbad. Ordiniert die Pongauerin Michaela Berger doch seit Anfang Jänner in einer neu gestalteten, rund 150 Quadratmeter großen Praxis im Erdgeschoß. Zuvor war sie Ärztin im Kardinal Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach.