Zum vierten Mal wurde am Montagabend im Schloss Trautenfels zu einer Informationsveranstaltung in Sachen Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen geladen. Dieses Mal im Fokus: die haus- und fachärztliche Versorgung. Josef Harb, steirischer Landesstellenausschuss-Vorsitzender der ÖGK, gab dabei einen Einblick in die derzeitige Versorgungssituation: Von den 45 Planstellen für Allgemeinmedizin sei derzeit nur eine unbesetzt, und zwar in Admont.