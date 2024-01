Schladming hat eine neue Kinderärztin, und zwar mit einer Kassenstelle. Das ist ein großer Erfolg, wenn man um die Situation der Pädiatrie im Bezirk weiß. Seit vielen Jahren gab es nur zwei Mediziner für die Kleinsten, Christian Mossier in Gröbming und Hans Stebbegg in Liezen. Letzterer ging nach langem Hinauszögern 2022 in Pension. Weil kein Nachfolger gefunden wurde, eröffneten das Land Steiermark und die Kages kurz danach eine Außenstelle der Kinderabteilung des LKH Leoben.