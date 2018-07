Facebook

Mit der Einvernahme von Identitären-Gründer Martin Sellner und eines weiteren Mitbegründers der Bewegung ist der Prozess gegen 17 Identitäre am Landesgericht Graz fortgesetzt worden. Für die einzige Mitangeklagte ist der Prozess vorläufig schon erledigt: Der jungen Frau wird lediglich die Beteiligung an der Aktion an der Parteizentrale der Grünen in Graz in untergeordneter Rolle vorgeworfen. Nach ihrer Befragung muss sie bis auf Weiteres nicht mehr im Saal anwesend sein. Verteidiger Bernhard Lehofer hatte das Gericht um diese Vorgangsweise gebeten, weil die junge Steirerin Gefahr liefe, ihre Lehrstelle zu verlieren, wenn sie den gesamten Juli im Gerichtssaal anwesend sein müsste. Ein weiterer Angeklagter ist für kommenden Montag entschuldigt - er hat ein Vorstellungsgespräch.