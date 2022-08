Immer, wenn er dienstlich in Graz war, suchte Franz Gross am Abend mit seinen Kollegen das seinerzeit weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Tanzlokal Gottinger in Straßgang auf. Auch an diesem verhängnisvollen 11. November 1981. Im Lokal trat die Showgruppe "Cathy & Collins" auf. Die Stimmung war großartig, das Publikum begeistert. In bester Laune verließen Gross, seine Kollegin und zwei Kollegen gegen 0.45 Uhr das Lokal.